16/11/2017 03:48 Падение метеора в Финиксе попало на видео Камеры американского города Финикса засняли падение метеорита. Видео опубликовано на Youtube-канале канадского телеканала Weather Network. Объект осветил город на несколько секунд, после чего яркий свет погас. Метеоры сгорают при вхождении в плотные слои земной атмосферы на огромной скорости.

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