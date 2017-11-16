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наука и техника
16/11/2017 03:48

Падение метеора в Финиксе попало на видео

Камеры американского города Финикса засняли падение метеорита. Видео опубликовано на Youtube-канале канадского телеканала Weather Network.

Объект осветил город на несколько секунд, после чего яркий свет погас.

Метеоры сгорают при вхождении в плотные слои земной атмосферы на огромной скорости.


 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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