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наука и техника
16/11/2017 04:16

Найден ген долголетия

Международная группа исследователей из Японии, США и Канады, идентифицировала мутацию в ДНК человека, которая способствует долголетию, улучшает метаболизм и понижает риск развития диабета. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Специалисты провели генетический анализ среди представителей религиозной общины амишей, живущих в городе Берн (штат Индиана, США). Оказалось, что ДНК 43 человек несла в себе нефункциональную копию гена SERPINE1, который кодирует ингибитор-1 активатора плазминогена (PAI-1).

PAI-1 является белком, высокое содержание которых характерно для старых клеток. Для людей, гетерозиготных по мутировавшему SERPINE1, когда только одна из двух копий гена является дефектной, были характерны значительно длинные теломеры в клетках лейкоцитах, пониженные уровни инсулина в крови. Носители мутации реже болели диабетом, а также имели высокую продолжительность жизни.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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