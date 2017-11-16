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наука и техника
16/11/2017 07:32

Гигантскую озоновую дыру показали на видео

Видео: esa.int

Международный коллектив климатологов проследил за изменением озонового слоя Земли в течение последних тридцати лет, сообщает Европейское космическое агентство. Также на представленной учеными анимации, доступной для просмотра на сайте организации, можно увидеть гигантскую озоновую дыру над Антарктидой.

Специалисты обнаружили, что содержание озона в атмосфере планеты снижалось до 1997 года, после чего начало расти. Наблюдаемую динамику ученые связали с принятием мер, сокращающих выбросы фторхлоруглеводородов.

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Данные о состоянии озонового слоя поступали с семи европейских и американских спутников, информация для видео, демонстрирующая состояние озонового слоя, получена с использование пяти аппаратов..

Озоновый слой, расположенный в верхних слоях атмосферы Земли (на высоте от 10 до 40 километров), защищает поверхность планеты от ультрафиолетового излучения. Данный вид радиации провоцирует развитие раковых заболеваний и мутации у организмов.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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