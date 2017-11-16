Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет

Противоракетные комплексы Patriot, поставляемые США Саудовской Аравии, с 2015 года перехватили более 100 йеменских ракет, большинство из которых имеет советское происхождение. На доклад компании Raytheon, под руководством которой производятся системы ПРО, обратили внимание в Defense News.

Более 90 процентов перехватов пришлось на комплексы Patriot PAC-2 (Patriot второго поколения), оснащенные управляемыми противоракетами. Последние предназначены в основном для уничтожения самолетов, но могут использоваться и для перехвата баллистических ракет.

Остальные 10 процентов перехватов пришлись на комплексы Patriot PAC-3 (Patriot третьего поколения), специально приспособленные для уничтожения баллистических ракет. Развертывание таких систем в Саудовской Аравии до сих пор не завершено, этим компания Lockheed Martin объясняет низкий показатель перехвата.

Ликвидация йеменских ракет также осуществляется комплексами Patriot, стоящими на вооружении ОАЭ, но размещенными на территории Йемена. Учитывая данное обстоятельство, американские системы ПРО с 2015 года перехватили более 150 советских ракет.

Defense News отмечает, что заявленные Raytheon показатели превышают данные, представленные другими аналитическими центрами и правительством Саудовской Аравии. Эта страна возглавляет коалицию из восьми стран, противодействующую хуситам в Йемене и поддерживающему их Ирану.

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С другой стороны, отмечает издание, официально Саудовская Аравия и ОАЭ занижают число перехваченных йеменских ракет, а Raytheon отказался раскрыть принадлежность систем ПРО, ответственных за перехват советских ракет.

В настоящее время в Йемене идет гражданская война между повстанцами хуситами и групой проправительственных сил. В распоряжении хуситов и большей части йеменских военных, перешедших на сторону повстанцев, имеются различного рода ракеты, завезенные из СССР и Северной Кореи. Оружие последней, в свою очередь, произведено на основе советских изделий. Подтвержденных фактов поставки иранских ракет в Йемен нет.

На перехват одной советской ракеты обычно отправляется четыре американских противоракеты. В настоящее время на вооружении Саудовской Аравии стоят исключительно американские Patriot второго и третьего поколений. Эр-Рияд также планирует закупить российские системы ПРО С-400.