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наука и техника
16/11/2017 11:16

Новый Ту-160М2 показали публике

Новый Ту-160М2 показали публике
Видео: kazanfirst.ru

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия, сообщает KazanFirst. На церемонии присутствовали журналисты.

Первый полет обновленного «Белого лебедя» намечен на февраль 2018 года. Минобороны планирует закупить не менее 50 таких самолетов.

Ту-160М2 представляет собой коренную модернизацию базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие — в комплексе бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ). Доля новых комплектующих достигает 60 процентов. Также на самолете установят новые авиационные средства поражения.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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