Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Глава WADA признал спорт частью политики Глава WADA признал спорт частью политики Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия О будущей пенсии лучше позаботиться самостоятельно О будущей пенсии лучше позаботиться самостоятельно Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма Москву признали лучшим в мире городом делового и... Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к тренировкам Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
16/11/2017 13:16

Школьница прикоснулась к зарядке iPhone во сне и умерла

Школьница прикоснулась к зарядке iPhone во сне и умерла

Вьетнамская школьница скончалась после того, как во сне коснулась кабеля зарядки iPhone. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители обнаружили тело 14-летней дочери лишь утром, после чего сразу же отправились в больницу, однако врачи ничем не смогли помочь. Они заключили, что смерть произошла из-за удара током.

По версии полицейских, причиной стал неисправный шнур от iPhone 6: из кабеля торчали оголенные провода. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что девушка уже пыталась починить зарядку при помощи скотча. Кабель нашли на кровати подростка, по одной из версий, она поставила смартфон на зарядку на ночь и во сне задела провода.

В сентябре сообщалось, что доминиканка на глазах у своей матери умерла от удара током после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Родственники погибшей рассказывали, что скачок напряжения расплавил пластиковый корпус зарядки.


 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Назван простой способ предотвратить рак груди

Назван простой способ предотвратить рак груди

Американское общество клинической онкологи (ASCO) опубликовало доклад, согласно которому ежедневное употребление алкоголя увеличивает риск развития различных видов рака, в том числе молочной...
 

Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео

Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео

Прототип китайского гиперзвукового беспилотного военного самолета DF-ZF, помещенный в аэродинамическую трубу, показан в репортаже телеканала CCTV (China Central Television). Считается, что...
 

Запуск лунного корабля показали на видео

Запуск лунного корабля показали на видео

НАСА показало анимацию испытания пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion, запланированного на апрель 2019 года. Данный тест позволит проверить систему спасения капсулы с астронавтами....
 

Полет американского аналога советского шаттла показали на видео

Полет американского аналога советского шаттла показали на видео

Американская компания Sierra Nevada выложила на Vimeo ролик последних испытаний своего многоразового космического корабля Dream Chaser. Аппарат создается с использованием наработок для...
 

Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

Индийские исследователи опубликовали список продуктов, которые останавливают развитие ревматоидного артрита — хронического аутоиммунного заболевания, ведущего при отсутствии лечения к...
 

Apple выпустит сразу три безрамочных iPhone

Apple выпустит сразу три безрамочных iPhone

Корпорация Apple выпустит в 2018 году три безрамочных смартфона на подобии iPhone X. Об этом заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Го. По словам эксперта, лишь два из трех смартфонов...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/11/2017 ::

 

 

Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов     Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео     Часовой бренд продал редкие часы в честь юбилея президента Часовой бренд продал редкие часы в честь юбилея президента
последняя новость  
 

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 