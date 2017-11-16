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наука и техника
16/11/2017 15:16

Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео

Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео
Видео: Волгоградсверху - RAWdrone / YouTube

Житель Волгограда Александр Блинков запечатлел экстремальный заезд тягача, предназначенного для размещения ракетной установки «Тополь-М. Видео размещено на YouTube.

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В ролике показано экстремальное вождение мощного тягача весом около 44 тонн, несущего цистерну, на учебном автодроме полигона Капустин Яр. Данная процедура является стандартной частью подготовки водителей шасси МАЗ-79221.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на дальность до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

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