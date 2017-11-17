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наука и техника
16/11/2017 18:31

90% автомобилям с польской регистрацией в Украине грозит штрафплощадка

По неофициальным данным, порядка 90% всех автомобилей с польскими номерами, которые находятся на территории Украины, давно сняты с регистрации в Польше. Таким образом, по дорогам Украины передвигается огромное количество «автомобилей-призраков». Ввоз польских «евроблях» в Украину коснулся и польских автолюбителей. Страховые компании в Польше существенно увеличили стоимость страховых полисов, так как появились серьезные риски выплат гражданам Украины, пострадавшим в ДТП с участием машин с польской регистрацией.


Кроме того, в Польше поднимается вопрос усиления контроля за автомобилями, которые зарегистрированы на сомнительные фирмы. Речь идет о компаниях, которые создавались специально для переправки легковых автомобилей в Украину в обход действующих таможенных норм. Автомобили с польскими номерами, которые признаны недействительными, будут выявляться на территории Украины и отправляться на штрафплощадки.


Напомним, что согласно информации Государственной фискальной службы Украины, по состоянию на 1 ноября 2017 года более 383 тысяч автомобилей с иностранными номерами передвигается по дорогам страны, при этом, около 237 тысяч таких автомобилей нарушили сроки пребывания в Украине. С начала этого года правоохранителями было составлено около 18 тысяч протоколов о нарушении таможенных правил ввоза транспортных средств в Украину, а общая сумма штрафов составила 128 миллионов гривен.


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Оригинал (на 16/11/2017): autodriving.net

 

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