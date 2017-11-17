Китайцы собрали бюджетный «Крузак»

Китайская компания Foday на рынок выводит модернизированный внедорожник Foday Landfort. Экстерьер кроссовера Foday Landfort выполнен в стиле японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Внедорожник Foday Landfort впервые на рынке появился в 2014 году, недавно автомобиль оснастили турбодизельным агрегатом с рабочим объёмом 1,9 литра, генерирующим 136 лошадиных сил. Также в моторную гамму автомобиля входит бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра мощностью 136 «лошадей».

Рестайлинговая версия Foday Landfort будет оснащена 2,0-литровым турбодвигателем, который выдаёт 218 лошадиных сил. Его работа осуществляется в тандеме с 6-скоростной механической коробкой передач.

Новый внедорожник предлагается с салоном на пять и на семь посадочных мест. Габариты рестайлингового Foday Landfort составляют 4 771/1870/1828 мм, при колёсной базе 2 790 мм.

В функциональный перечень входят шесть подушек безопасности, мультимедийная система, система стабилизации, навигации, панорамный люк с электроприводом, камера заднего обзора и кожаный салон.

Стоимость рестайлинговой версии внедорожника Foday Landfort в стандартном исполнении составляет 119 800 юаней, а «топовая» модификация обойдётся в 140 800 юаней ( по курсу НБУ около 21 тыс. долларов).

avtodream