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наука и техника
16/11/2017 19:32

Китайцы собрали бюджетный «Крузак»

Китайская компания Foday на рынок выводит модернизированный внедорожник Foday Landfort. Экстерьер кроссовера Foday Landfort выполнен в стиле японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.


Внедорожник Foday Landfort впервые на рынке появился в 2014 году, недавно автомобиль оснастили турбодизельным агрегатом с рабочим объёмом 1,9 литра, генерирующим 136 лошадиных сил. Также в моторную гамму автомобиля входит бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра мощностью 136 «лошадей».


Рестайлинговая версия Foday Landfort будет оснащена 2,0-литровым турбодвигателем, который выдаёт 218 лошадиных сил. Его работа осуществляется в тандеме с 6-скоростной механической коробкой передач.


Новый внедорожник предлагается с салоном на пять и на семь посадочных мест. Габариты рестайлингового Foday Landfort составляют 4 771/1870/1828 мм, при колёсной базе 2 790 мм.


В функциональный перечень входят шесть подушек безопасности, мультимедийная система, система стабилизации, навигации, панорамный люк с электроприводом, камера заднего обзора и кожаный салон.


Стоимость рестайлинговой версии внедорожника Foday Landfort в стандартном исполнении составляет 119 800 юаней, а «топовая» модификация обойдётся в 140 800 юаней ( по курсу НБУ около 21 тыс. долларов).


avtodream


 

Оригинал (на 16/11/2017): autodriving.net

 

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