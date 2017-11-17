Неизвестная материя названа источником антивещества на Земле

Международный коллектив ученых обнаружил, что пульсары не являются источником избыточного числа позитронов (античастиц для электронов), прилетающих к Земле из пределов Солнечной системы. Исследование опубликовано в Science, сообщает Мэрилендский университет (США).

Наблюдения, проведенные на гамма-обсерватории HAWC (High Altitude Water Cherenkov Observatory) в Мексике, показали, что от пульсаров Geminga и PSR B0656+14 до Земли не долетает достаточного числа позитронов. Ранее данные объекты считались наиболее вероятным источником впервые обнаруженного в 2008 году избыточного содержания позитронов в верхних слоях атмосферы.

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Ученые полагают, что Geminga и PSR B0656+14 окружены облаком материи, которая поглощает излучение пульсаров, в частности, позитроны. Специалисты не знают, что может быть источником избыточного числа позитронов, достигающих Землю. Не исключено, что своим происхождением антиэлектроны обязаны темной материи.

Гипотетическая темная материя участвует в гравитационном, но не электромагнитном, взаимодействии. На нее приходится примерно четверть массы-энергии Вселенной. Природа частиц, из которых образована темная материя, ученым неизвестна.