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17/11/2017
Неизвестная материя названа источником антивещества на Земле
Международный коллектив ученых обнаружил, что пульсары не являются источником избыточного числа позитронов, прилетающих к Земле из пределов Солнечной системы. Ранее Geminga и PSR B0656+14 считались главным источником обнаруженного в 2008 году избыточного содержания антиэлектронов....
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