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спорт
16/11/2017 04:48

Один боец UFC бросил в другого бумеранг

Один боец UFC бросил в другого бумеранг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум бросил бумеранг в другого бойца этой организации, американца Колби Ковингтона. Видео размещено на YouTube-канале Fancy Combat.

Инцидент произошел в Австралии, где Вердум на этой неделе проведет свой следующий бой.

В октябре Ковингтон выступал в Бразилии, после победы над бразильцем Демианом Майя он назвал эту страну «помойкой», а ее жителей «грязными животными».

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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