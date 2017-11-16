16/11/2017 04:48 Один боец UFC бросил в другого бумеранг Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум бросил бумеранг в другого бойца этой организации, американца Колби Ковингтона. Видео размещено на YouTube-канале Fancy Combat. Инцидент произошел в Австралии, где Вердум на этой неделе проведет свой следующий бой. В октябре Ковингтон выступал в Бразилии, после победы над бразильцем Демианом Майя он назвал эту страну «помойкой», а ее жителей «грязными животными». Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

просим Вас сообщить об этом по адресу