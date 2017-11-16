Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении в правах

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в четверг, 16 ноября, на заседании совета учредителей WADA, которое проходит в Сеуле. Причиной стало неисполнение двух критериев восстановления. Во-первых, РУСАДА публично не признала существования в России допинговой системы на ведомственном уровне, во-вторых, не предоставила доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.

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Перед голосованием глава WADA Крейг Риди спросил, есть ли сомнения у членов совета учредителей по поводу сохранения статуса РУСАДА, но не получил возражений.

15 ноября министр спорта Павел Колобков заявил о выполнении Россией всех требований WADA.

12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что WADA не восстановит РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации, и это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.