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спорт
16/11/2017 06:48

Министр спорта прокомментировал отказ WADA восстанавливать РУСАДА в правах

Министр спорта прокомментировал отказ WADA восстанавливать РУСАДА в правах

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) — диктат и судилище. Такое мнение высказал министр спорта России Павел Колобков. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Было очень странно, что глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор говорил как судья. Задача Джонатана, мне казалось, была просто доклад подготовить. Хочется диалога, а не диктата. Россия заслуживает иного отношения. А это было какое-то судилище», — сказал Колобков.

Функционер назвал два требования WADA, которые Российское антидопинговое агентство не смогло выполнить, политическими.

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О том, что РУСАДА не будет восстановлено в правах, комитет по соответствию WADA решил в четверг, 16 ноября. Российская организация не выполнила два требования: публично не признала существования государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории.

15 ноября Колобков заявил о выполнении Россией всех требований WADA.

12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт предположил, что решение WADA в отношении РУСАДА может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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