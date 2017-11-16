России оставили шанс на участие в Олимпиаде

Участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не зависит от восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Его слова приводит The New York Times.

«Думаю, все хотели бы видеть, что РУСАДА работает на полную мощность и российские спортсмены могут проходить допинг-тесты. За прошлые проступки должно последовать наказание, однако теперь мы говорим и о будущем. А это разные вещи», — сказал Бах и отметил, что не видит проблемы в допуске России до участия в ОИ-2018, несмотря на решение WADA.