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спорт
16/11/2017 07:32

России оставили шанс на участие в Олимпиаде

России оставили шанс на участие в Олимпиаде

Участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не зависит от восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Его слова приводит The New York Times.

«Думаю, все хотели бы видеть, что РУСАДА работает на полную мощность и российские спортсмены могут проходить допинг-тесты. За прошлые проступки должно последовать наказание, однако теперь мы говорим и о будущем. А это разные вещи», — сказал Бах и отметил, что не видит проблемы в допуске России до участия в ОИ-2018, несмотря на решение WADA.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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