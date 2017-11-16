Мутко обвинил WADA в нежелании договариваться с Россией

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не хотело договариваться и восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), рассказал вице-премьер Виталий Мутко. Его слова приводит ТАСС.

«Восстановление РУСАДА и участие сборной в Олимпиаде — это две разные вещи, одно не связано с другим. От этого решения ничего не поменялось, РУСАДА работает. Другое дело — критерии соответствия. Они, на наш взгляд, выполнены в России. А дополнительные и заведомо невыполнимые два пункта говорят о том, что желания восстанавливать не было» — сказал Мутко.

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По словам чиновника, Россия говорит с WADA на разных языках.

«Мы прислушиваемся, стараемся сотрудничать на добросовестной основе. Надо процесс закончить, а такие решения ведут в никуда. Страна проделала большую работу. А решение МОК — это другое, если оно будет приниматься в правовом поле, сомнений нет — большинство российских спортсменов абсолютно "чистые" и будут допущены к Играм», — сказал Мутко.

WADA 16 ноября отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, так как российская сторона не выполнила два требования: публично не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории.

Министр спорта Павел Колобков назвал эти требования политическими и счел решение WADA диктатом.