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спорт
16/11/2017 11:16

Информатора WADA Родченкова предложили расстрелять

Информатора WADA Родченкова предложили расстрелять

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев предложил расстрелять бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом Тягачев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы честны в этих отношениях (допинга — прим. «Ленты.ру»). Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», — сказал представитель ОКР.

По словам Тягачева, российский спорт находится на правильном пути: «Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем. После решения МОК в декабре мы примем решение и на Олимпийском исполкоме, как нам быть в связи с той обстановкой, которая будет доложена в декабре».

WADA 16 ноября отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах, так как РФ не выполнила два требования: публично не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, находящихся в московской антидопинговой лаборатории.

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Родченков 12 ноября заявил, что у него есть новые данные о допинге в России. Он пригрозил обнародовать их, если Международный олимпийский комитет не отстранит российскую национальную команду от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В январе 2016-го Родченков переехал из России в США и выступил информатором WADA. Он обвинил российских победителей ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в России. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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