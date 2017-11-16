Информатора WADA Родченкова предложили расстрелять

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16/11/2017
Новый Ту-160М2 показали публике
На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.
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