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спорт
16/11/2017 12:48

Неймар в слезах отказывался от перехода в ПСЖ

Неймар в слезах отказывался от перехода в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар со слезами просил руководство «Барселоны» отклонить предложение ПСЖ и не продавать его во французский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, футболист дважды обращался к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу с просьбой отменить сделку. Как отмечают свидетели, Неймар плакал, но руководство «Барселоны» и отец игрока не захотели отказываться от продажи. Неймар-старший настоял на трансфере, так как хотел видеть сына на обложках газет.

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00:04 — 11 ноября
Задний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ

11 ноября Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча сборной Бразилии с командой Японии.

10 ноября сообщалось, что Неймар прибыл в столицу Каталонии с сыном и попросил у игроков «Барселоны» разрешения вернуться в команду. Он признался, что испытывает в ПСЖ тоску из-за низкой конкуренции в чемпионате Франции.

25-летний игрок ушел из каталонского клуба в ПСЖ летом 2017 года, сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

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