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спорт
16/11/2017 16:00

Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к тренировкам

Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к тренировкам

Вратарь бразильского клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольман провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы в Колумбии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

вЂ” Chapecoense (@ChapecoenseReal) 16 ноября 2017, 13:56

«Сегодня Фольман провел свою первую тренировку с мячом! Это важный момент для нашей команды!» — написали представители клуба.

Сам голкипер в интервью изданию Globo заявил, что рад вернуться к тренировкам. «Я рад вспомнить о прошедших временах. Думаю, я на правильном пути. Я тренируюсь очень много и думаю, что скоро смогу вернуться в восьмой или девятый дивизион», — пошутил Фольман.

В июле 2017 года футболист совершил первую пробежку по домашнему стадиону «Шапекоэнсе». Игроку из-за полученных травм ампутировали ногу, теперь он использует протез.

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Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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