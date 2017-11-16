Глава WADA признал спорт частью политики

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сказал, что не может представить спорт вне политики. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Это неосуществимая мечта. Политика касается буквально каждого аспекта нашей с вами жизни, а спорт — это самая важная из всех неважных вещей в нашей жизни», — считает глава WADA.

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Риди также рассказал, что WADA никогда не призывало к дисквалификации сборной России. «Мы хотим восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), но прежде нам необходимо получить это признание (существования допинговой системы при поддержке государства, — прим. «Ленты.ру») от руководства России», — отметил он.

WADA 16 ноября отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, так как Россия не выполнила два требования: публично не признала господдержку употребления допинга в спорте и не предоставила доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко обвинил WADA в нежелании договариваться с российской стороной. По словам чиновника, Россия и WADA говорят на разных языках.