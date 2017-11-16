Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Глава WADA признал спорт частью политики Глава WADA признал спорт частью политики Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия О будущей пенсии лучше позаботиться самостоятельно О будущей пенсии лучше позаботиться самостоятельно Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма Москву признали лучшим в мире городом делового и... Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к тренировкам Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
16/11/2017 16:32

Глава WADA признал спорт частью политики

Глава WADA признал спорт частью политики

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сказал, что не может представить спорт вне политики. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Это неосуществимая мечта. Политика касается буквально каждого аспекта нашей с вами жизни, а спорт — это самая важная из всех неважных вещей в нашей жизни», — считает глава WADA.

Материалы по теме
13:14 — Сегодня
Грязная игра: WADA не поверило России
Российских спортсменов хотят лишить Олимпиады, но есть надежда

Риди также рассказал, что WADA никогда не призывало к дисквалификации сборной России. «Мы хотим восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), но прежде нам необходимо получить это признание (существования допинговой системы при поддержке государства, — прим. «Ленты.ру») от руководства России», — отметил он.

WADA 16 ноября отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, так как Россия не выполнила два требования: публично не признала господдержку употребления допинга в спорте и не предоставила доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко обвинил WADA в нежелании договариваться с российской стороной. По словам чиновника, Россия и WADA говорят на разных языках.

Предыстория:&В Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении в правах

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду

Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду

Спортсмены из Афганистана впервые примут участие в зимних Олимпийских играх в 2018 году. На Играх в южнокорейском Пхенчхане выступят горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини....
 

Один боец UFC бросил в другого бумеранг

Один боец UFC бросил в другого бумеранг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум бросил бумеранг в другого бойца этой организации, американца Колби Ковингтона. Инцидент...
 

Бублик пошел в атаку с приема и забил мяч в падении

Бублик пошел в атаку с приема и забил мяч в падении

Теннисист Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, выполнил нестандартный удар в матче с немцем Джереми Джаном. Уроженец Гатчины пошел к сетке с приема, затем выполнил укороченный...
 

Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник заговорил о совести

Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник заговорил о совести

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о том, с какими эмоциями он выходит на старт гонок после пожизненного отстранения от Олимпийских игр. «Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменам,...
 

Роналду забил плечом с семи метров

Роналду забил плечом с семи метров

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду на тренировке команды забил мяч плечом. После навеса партнера с правого фланга Роналду в касание пробил в дальний верхний угол ворот. Мяч пошел...
 

Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане

Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане

Российский хоккеист Игорь Мусатов, выступающий за словацкий «Слован», устроил дебош в ресторане в центре Москвы. На спортсмена пожаловался посетитель ресторана на Таганской улице. Отмечается,...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/11/2017 ::

 

 

Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов     Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео     Часовой бренд продал редкие часы в честь юбилея президента Часовой бренд продал редкие часы в честь юбилея президента
последняя новость  
 

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 