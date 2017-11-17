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спорт
16/11/2017 17:16

Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018

Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018

Букмекеры подсчитали шансы сборной России на победу на чемпионате мира по футболу 2018 года. Данные приводит «Рейтинг Букмекеров».

Коэффициент на победу россиян составляет 34,0. С такой же вероятностью чемпионами мира могут стать хорваты, колумбийцы и уругвайцы.

Фаворитами чемпионата мира считаются сборные Бразилии и Германии. Шансы бразильцев и действующих чемпионов мира немцев на победу в турнире оцениваются коэффициентом 6,0. На третьей строке в списке фаворитов находятся французы (6,5). Далее идут аргентинцы (9,0) и бельгийцы (15,0).

Аутсайдерами мундиаля признаны сборные Саудовской Аравии, Панамы и Туниса. Победа этих команд наименее вероятна и оценивается коэффициентом 501,0.

Ранее 16 ноября сообщалось, что, согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России оказалась худшей из команд-участниц чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова занимают в списке 65-е место.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира состоится в Москве 1 декабря. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

16/11/2017

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

 

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.

 

 

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