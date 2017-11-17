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спорт
16/11/2017 22:16

Исинбаева назвала членов WADA беспредельщиками

Исинбаева назвала членов WADA беспредельщиками

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала беспределом решение учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

«Полный беспредел. Столько было проделано и все напрасно. Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают. Все это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется», — заявила спортсменка.

По мнению Исинбаевой, доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена не доказывает вину спортсменов. «Все следственные эксперименты по повторному вскрытию банок он лично делал сам без свидетелей. Предполагаемые информаторы все засекреченные, якобы в целях их безопасности», — отметила россиянка.

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WADA 16 ноября отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, так как Россия не выполнила два требования: публично не признала господдержку употребления допинга в спорте и не предоставила доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории.

Предыстория:&В Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении в правах

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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