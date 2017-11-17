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17/11/2017 06:48

Россию заменили на Польшу в русском переводе «Лиги справедливости»

Россию заменили на Польшу в русском переводе «Лиги справедливости»

В русском переводе фильма «Лига справедливости» Россию заменили на Польшу. На это обратили внимание в Telegram-канале «Карнавал».

«Россия в русском дубляже внезапно стала Польшей. Уже второй раз в случае с DC наши локализаторы отчаянно стирают "русский след" — в прошлом году в "Бэтмене против Супермена" на ракете замазали логотип "Роскосмоса". Не спасет вашу пятиэтажку Супермен в случае чего — придется рассчитывать на Защитников», — говорится в публикации.

В оригинале ленты финальная схватка происходит на севере России. В отечественной версии сцена разворачивается в Польше.

«Лига справедливости» режиссера Джосса Уидона вышла в российский прокат 16 ноября. Картина рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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