Джиджи Хадид не взяли в шоу Victoria's Secret

Супермодель Джиджи Хадид не будет участвовать в шоу Victoria's Secret Fashion Show в Шанхае в нынешнем году. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

В августе Хадид опубликовала в своем Instagram пост о том, что рада снова быть приглашенной моделью на показе Victoria's Secret в ноябре. Однако теперь она заявила: «Я ошеломлена новостью, что не смогу попасть в Китай. Люблю свою семью VS. Не терпится увидеть прекрасное шоу, зная, что таковым оно и будет. И уже не могу дождаться следующего года!»

Интимный вопрос Чем порадовать мужа в первую брачную ночь Материалы по теме

Причины ее отсутствия не сообщаются. Для модели это был бы третий показ бельевой марки. Шоу состоится 28 ноября 2017 года в Шанхае. На нем будет представлена новая коллекция Balmain x Victoria's Secret.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.