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17/11/2017 09:00

Швейцарцы сделали часы для поклонников торпедной войны

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в Женеве в январе 2018 года, сообщает Haute Time.

Среди новинок — Marine Torpilleur Military, Marine Tourbillon Blue Grand Feu и Classico Manufacture Grand Feu. Они выдержаны в классическом морском стиле, присущем бренду, известному с XIX века как производитель корабельных хронометров.

Часы Marine Torpilleur Military
Фото: Ulysse Nardin
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Часы Marine Torpilleur Military (задняя крышка)
Фото: Ulysse Nardin
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Marine Tourbillon Blue Grand Feu
Фото: Ulysse Nardin
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Classico Manufacture Grand Feu
Фото: Ulysse Nardin
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Marine Torpilleur Military ориентированы на молодых покупателей, от предыдущей версии модели их отличает, в частности, арабское начертание часовых меток, как у моделей 1930-1940 годов. Они оснащены мануфактурным калибром хронометра UN-118, заключенным в стальной корпус диаметром 44 миллиметра. На задней крышке — рельефное изображение торпедного катера, в честь которого названы часы. Цена часов — 7,9 тысяч долларов.

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Циферблат модели Marine Tourbillon Blue Grand Feu с турбийоном украшен гильоше и эмалью Grand Feu. Механизм часов с кремниевым спуском заключен в стальной 43-миллиметровый корпус. Ожидаемая стоимость модели — около 28 тысяч долларов. Часы Classico Manufacture Grand Feu предлагаются с черным либо белым эмалевым циферблатом с римскими цифрами. Они оснащены мануфактурным калибром UN-320, который заключен в 40-сантиметровый стальной корпус. Цена — 8,8 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что новинки SIHH анонсировал часовой дом Cartier. Это часы с прозрачным циферблатом Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon в платиновом корпусе с багетными бриллиантами по безелю или без таковых.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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17/11/2017

 

Швейцарцы сделали часы для поклонников торпедной войны

 

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в Женеве в январе 2018 года. Они выдержаны в классическом морском стиле, присущем бренду, известному с XIX века как производитель корабельных...

 

 

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