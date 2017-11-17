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17/11/2017 09:16

Вышел тизер «Фантастических тварей 2»

Вышел тизер «Фантастических тварей 2»

В сети появился первый тизер ленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures International.

В кадр попали главные герои фильма. Они позируют для общей фотографии, сидя на креслах или стоя за ними.

Картина выйдет в прокат в ноябре 2018 года.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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