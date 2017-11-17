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без политики
17/11/2017 09:48

На Арбате открылся магазин с модными тюремными телогрейками

На Арбате открылся магазин с модными тюремными телогрейками

Российский бренд модной одежды «Олово» открыл монобрендовый магазин на Арбате. Об этом сообщается на сайте бренда.

В ассортименте марки — одежда, стилизованная под советскую униформу. Бестселлер бренда — телогрейки нескольких оттенков. Кроме того, предлагаются офицерские шинели для мужчин и женщин, олимпийки в стиле ретро с надписью «СССР», куртки танкиста, брюки-галифе, гимнастерки из кожи, палубные ботинки, тропические панамы и аксессуары.

Фото: olovomsk.com
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Олово — российский бренд, создающий одежду на основе униформы Вооруженных Сил СССР. Одежда производится на фабриках, расположенных на территории Восточной Европы с использованием качественных тканей, в том числе британского вощеного хлопка, и японской фурнитуры. Бренд принимает участие в международных трейд-шоу, в том числе Selvedge Run в Берлине.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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