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без политики
17/11/2017 10:16

Модники умились сумкам в виде кубика Рубика и картошки-фри

Модники умились сумкам в виде кубика Рубика и картошки-фри

Американский бренд аксессуаров класса люкс Judith Leiber выпустил новую линию сумок-клатчей в ценовой категории 400-500 долларов. Об этом сообщает WWD.

Let’s play #JudithLeiberCouture #Holiday2017

A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 16, 2017 at 1:34pm PST

Среди прочих моделей в коллекции представлены клатчи в виде пакетика с картофелем-фри, полностью покрытого цветными стразами, и кубика Рубика. Коллекцию разработала дизайнер Ди Оклеппо Хилфигер (Dee Ocleppo Hilfiger), супруга дизайнера и предпринимателя Томми Хилфигера, пришедшая на работу в Judith Leiber в 2017 году.

Фотографии моделей размещены в Instagram-аккауте бренда и вызвали оживленное обсуждение среди пользователей. Их назвали «милотой» (so cute) и выразили пожелание, чтобы бренд выпустил футляры для смартфонов в том же дизайне.

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Ранее сообщалось, что модный бренд Helmut Lang выпустил женскую сумку из специального металлизированного материала, из которого изготавливают упаковки для замороженных продуктов, которые предлагают в супермаркетах. Аксессуар с двумя ручками и маленьким логотипом производителя на лицевой стороне продается за 320 долларов.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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