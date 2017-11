17/11/2017 10:16 Модники умились сумкам в виде кубика Рубика и картошки-фри Американский бренд аксессуаров класса люкс Judith Leiber выпустил новую линию сумок-клатчей в ценовой категории 400-500 долларов. Об этом сообщает WWD. Let’s play #JudithLeiberCouture #Holiday2017 A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 16, 2017 at 1:34pm PST Среди прочих моделей в коллекции представлены клатчи в виде пакетика с картофелем-фри, полностью покрытого цветными стразами, и кубика Рубика. Коллекцию разработала дизайнер Ди Оклеппо Хилфигер (Dee Ocleppo Hilfiger), супруга дизайнера и предпринимателя Томми Хилфигера, пришедшая на работу в Judith Leiber в 2017 году. Фотографии моделей размещены в Instagram-аккауте бренда и вызвали оживленное обсуждение среди пользователей. Их назвали «милотой» (so cute) и выразили пожелание, чтобы бренд выпустил футляры для смартфонов в том же дизайне. Зарвались Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину Материалы по теме Ранее сообщалось, что модный бренд Helmut Lang выпустил женскую сумку из специального металлизированного материала, из которого изготавливают упаковки для замороженных продуктов, которые предлагают в супермаркетах. Аксессуар с двумя ручками и маленьким логотипом производителя на лицевой стороне продается за 320 долларов. Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

