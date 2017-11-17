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без политики
17/11/2017 10:48

Составлена карта самых опасных мест для туристов

Составлена карта самых опасных мест для туристов

Международная организация International SOS, занимающаяся безопасностью путешественников по всему миру и оказанием им срочной медицинской помощи, создала карту самых опасных стран для туристов в 2018 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Самыми опасными странами оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Центральноафриканская Республика, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди. Они обозначены символом «Е», который обозначает «экстремальный уровень риска».

Согласно карте Россия вошла в список стран с «быстро изменяющимся уровнем рисков» в области здоровья и средним уровнем безопасности наряду с Бразилией, Казахстаном и Индией (в большинстве районов страны). В организации отмечают, что в таких государствах время от времени случаются периоды политической нестабильности, жестокие протесты и теракты, а путешественники могут пострадать от местных жителей, религиозных фанатиков или расистов. Эффективность работы полиции разнится в зависимости от региона.

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Также на сайте организации есть интерактивная карта рисков, которая показывает уровень опасности для туристов в разных сферах. Последний раз она обновлялась 17 ноября. В области медицины Россия остается в категории стран с «быстро изменяющимся уровнем рисков» в компании с Кенией, Китаем и Ираном. В области безопасности она оказалась среди государств со средним уровнем риска наравне с Эфиопией, Турцией и Бразилией.

Самыми безопасными для туристов считаются Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швейцария, Словения и Люксембург. Среди самых опасных — Йемен, Ливия, Сирия, Афганистан, Мали, Центральноафриканская республика, Сомали и Южный Судан, а также территория самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и сектора Газа.

Что касается дорожной безопасности, Россия оказалась в группе высокого риска. Это не самая высокая категория, существует еще и группа «очень высокого риска», куда попало большинство африканских стран, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия и Казахстан.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Составлена карта самых опасных мест для туристов

Составлена карта самых опасных мест для туристов

Создана карта самых опасных стран для туристов в 2018 году. Ими оказались оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Центральноафриканская Республика, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди....
 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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