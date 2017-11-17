Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции ради поездки в Россию Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции ради поездки... Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии Американцы устроят слежку за модниками Американцы устроят слежку за модниками В воздушное пространство над США вторгся неопознанный самолет В воздушное пространство над США вторгся неопознанный...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
17/11/2017 11:00

Умер актер из «Трех мушкетеров»

Умер актер из «Трех мушкетеров»

Французский актер театра и кино Робер Ирш скончался в Париже. Об этом сообщает газета Le Monde в пятницу, 17 ноября.

Артисту было 92 года. Он ушел из жизни 16 ноября. За два дня до смерти он был экстренно госпитализирован из-за падения.

Ирш родился в 1925 году. Его отец владел кинотеатром Apollo, в котором показывал фильмы, осуждающие нацизм. Из-за этого в 1939-м семья будущего актера бежала из Парижа в Вену. После окончания войны Робер вернулся во Францию.

Ирш снялся в таких фильмах, как «Собор Парижской Богоматери» (1956 год), «Три мушкетера» (1959), «Асы» (1968), «Лечение шоком» (1972), и «Мой мужчина» (1996). Актер получил четыре премии Мольера — две в номинации «Лучший актер второго плана» и две в категории «Лучший актер». Он продолжал участвовать в театральных постановках практически до конца жизни.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов

Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов

Бриллиантовое колье от американского ювелирного дома Harry Winston, принадлежавшее голливудской актрисе венгерского происхождения Жа Жа Габор, выставлено на продажу по цене 1,5 миллиона...
 

Skoda удивила рынок плодовитостью

Skoda удивила рынок плодовитостью

Чешская автомобильная марка Skoda выпустила с начала 2017 года более миллиона автомобилей. Фирма перекрывает миллионный рубеж уже четвертый год подряд, однако впервые такой результат был...
 

Для фанатов «Южного парка» создали коллекцию одежды

Для фанатов «Южного парка» создали коллекцию одежды

Американская компания HUF совместно с создателями мультсериала «Южный парк» выпустила коллекцию тематической одежды. В линейку вошли футболки, толстовки, куртки, ветровки и аксессуары с...
 

В Италии выставили на продажу подержанный мотоцикл за 150 тысяч евро

В Италии выставили на продажу подержанный мотоцикл за 150 тысяч евро

Итальянская фирма по торговле раритетными автомобилями и мотоциклами Ruote Da Sogno выставила на продажу экземпляр шоссейного мотоцикла MV Agusta 750 Sport 1972 года выпуска. Байк оценен в 150...
 

Chanel предложила женщинам самоопределиться

Chanel предложила женщинам самоопределиться

Chanel выпустила сезонную коллекцию косметики Collection Libre, основным продуктом которой стала классическая красная помада. Ее представили в четырех разных оттенках красного. Chanel...
 

Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке

Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке

Голливудский актер Джонни Депп, вероятно, пришел пьяным на мировую премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе», пишет The Sun. Накануне он долго отдыхал в ночном клубе, а на красную...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/11/2017 ::

 

 

Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников     Умер актер из «Трех мушкетеров» Умер актер из «Трех мушкетеров»     Отказавшийся играть за 100 рублей Павлюченко ушел из «Арарата» Отказавшийся играть за 100 рублей Павлюченко ушел из «Арарата»
последняя новость  
 

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 