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без политики
17/11/2017 11:16

Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников

Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе к собственной линии купальников Inamorata. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает The Sun.

На снимках модель позирует топлес в ванне. По информации издания, коллекцию она запустила сама, без помощи крупных компаний. «Это самофинансирование. У меня есть консультант и помощник, но больше никого», — рассказала она. Ратковски добавила, что фотосессия прошла очень весело.

Фото: Inamorata
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Фото: Inamorata
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Фото: Inamorata
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Фото: Inamorata
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26-летняя модель не в первый раз снимается обнаженной. 12 июля она приняла участие в фотосессии в нижнем белье для фотографа Бу Джорджа. 20 июля сообщалось, что девушка снялась обнаженной для журнала Allure.

Эмили Ратаковски получила известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. Она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в рекламе и телесериалах, играла в фильмах «Исчезнувшая», «Антураж» и «128 ударов сердца в минуту».

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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