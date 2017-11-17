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без политики
17/11/2017 11:48

Американцы устроят слежку за модниками

Американцы устроят слежку за модниками

Американская компания Spire выпустила незаметные датчики здоровья Spire Health Tag, которые можно незаметно клеить на одежду. Видеопрезентация гаджета опубликована на YouTube-канале бренда.

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В ролике показывается, что компактный датчик можно закрепить на ремень, внутреннюю сторону нижнего белья или кофты. Он измеряет физическую активность, качество сна, частоту дыхания и сердечных сокращений. Информация передается на смартфон.

Также устройство может посоветовать сделать глубокий вдох для борьбы со стрессом или размяться. Умный гаджет можно носить без подзарядки полтора года, а также не снимать перед стиркой и сушкой вещей.

Набор из трех датчиков стоит 100 долларов, из 15-ти — 300 долларов.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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