Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. Об этом сообщается на сайте издания.

В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. В разработке предмета одежды принимали участие спортсменки-мусульманки, в том числе фигуристка из ОАЭ Захра Лари. На разработку модели ушло около года, она выполнена из специальной эластичной ткани в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Изделие не стесняет движений спортсменки при занятиях любыми видами спорта.

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Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны. Она предложила в том числе около 20 различных оттенков тонального средства для женщин с разным цветом кожи.

Ранее сообщалось, что марка American Eagle Outfitters запустила в продажу линейку джинсовых хиджабов. Выпуск одежды стал частью рекламной кампании, в которой приняла участие сомалийская модель Халима Аден. Цена головного убора составила 20 долларов.