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без политики
17/11/2017 13:48

Соски-подсолнухи закрыли Кэти Перри въезд в Китай

Соски-подсолнухи закрыли Кэти Перри въезд в Китай

Американской певице Кэти Перри закрыли въезд на территорию Китайской народной республики. Причиной запрета стало платье с подсолнухами на груди, в котором артистка выступила в 2015 году в Тайбэе, столице Тайваня, сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что власти Китая предположительно отказались впускать Перри, поскольку за год до концерта певицы подсолнух стал символом протеста тайваньских студентов, выступавших против заключения договора о торговле с КНР.

Отмечается, что Перри должна была выступать на показе мод, организованном Victoria’s Secret.

В июле сообщалось, что власти КНР запретили посещать страну канадскому поп-певцу Джастину Биберу. «Насколько нам известно, он известен плохим поведением как в общественной жизни, так и во время гастролей в Китае, что вызывает недовольство публики», — прокомментировали запрет представители министерства культуры Китая.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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