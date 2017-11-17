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17/11/2017 14:48

Производитель гоночных болидов выпустил первый дорожный автомобиль

Производитель гоночных болидов выпустил первый дорожный автомобиль

Итальянская автомобилестроительная фирма Dallara выпустила первый за свою 45-летнюю историю автомобиль для дорог общего пользования. Об этом сообщает Motor Authority.

Двухместный спорткар в кузове баркетта (разновидность родстера без дверей) оснащен двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Автомобиль будет произведен в количестве 600 экземпляров. Цена — 182,5 тысячи долларов в базовой комплектации. По желанию заказчика машину можно будет дооборудовать крышей, дверями типа «крылья чайки» и композитным ветровым стеклом, превратив его таким образом в купе.

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08:01 — 7 апреля
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Как пояснили представители фирмы, Dallara Stradale был разработан как подарок к 81-летию основателя марки Джана Паоло Даллара.

Ранее компания выпускала только гоночные болиды.для «Формулы-1» и «Формулы-3», а также поставляла шасси для гоночных серий GP2 и IndyCar.

Основатель фирмы Джан Паоло Даллара в 1960-е работал в Ferrari и Maserati, а с 1963-го был главным конструктором Lamborghini. Среди его разработок — модель Espada and Miura. В 1972 году Даллара основал собственную компанию.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

17/11/2017

 

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

 

Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после перехода власти к военным. Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете, расположенном в столице страны городе Хараре. Мугабе присутствует на этом мероприятии ежегодно, так как является ректором вуза.

 

 

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