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17/11/2017 15:32

Авиационных хулиганов лишат полетов на год

Авиационных хулиганов лишат полетов на год

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о черных списках для авиакомпаний. Перевозчики получат возможность включать в них дебоширов и не пускать их на борт самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оказаться в списке можно, если не выполнять законные распоряжения командира воздушного судна, хулиганить или делать что-то, угрожающее безопасной эксплуатации транспортных средств.

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Пассажир-правонарушитель попадет в список в течение 30 дней после признания его виновным в суде и будет находиться там в течение год.

Тем не менее, существуют исключения: авиакомпания обязана пустить на борт пассажира из списка, если он возвращается на родину из места, откуда в Россию можно добраться только самолетом или если его приговорили к депортации из РФ туда, куда можно добраться только по воздуху. А также, если человек едет к месту лечения или обратно, сопровождает туда инвалида или летит на похороны родственника. Однако все эти причины надо подтвердить документом, иначе перевозчик имеет право не продать билет.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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