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без политики
17/11/2017 15:48

Заговорившего с Оксимироном по-русски рэпера из США никто не понял

Заговорившего с Оксимироном по-русски рэпера из США никто не понял

Американский баттл-рэпер Daylyt выложил в пятницу, 17 ноября, на своей странице в Twitter видеообращение к хип-хоп-исполнителю Оксимирону. По видимому, он сказал что-то на русском языке, однако никто его не понял.

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Пятисекундный ролик американец подписал фразой «Эй, @norimyxxxo (ник Оксимирона в Twitter)». Российский музыкант ответил ему в комментариях: «Прости, братан, мы старались изо всех сил, но это какая-то белиберда».

Пользователи соцсетей выдвинули свои предположения того, что хотел сказать Daylyt.

вЂ” О, сам Гогунов (@Gogunow) 17 ноября 2017, 11:39

@OldKabanoid: «В два часа о чем петь? Пригласить укушенного».

вЂ” Arachnophobia (@arachno_) 17 ноября 2017, 11:33

@blauhummel: «Давайте создадим печку в России!»

вЂ” Ариночка (@27aarriihh) 17 ноября 2017, 14:07

@_satanchan_: «Говорит обратить внимание на Славочку КПСС».

В октябре Оксимирон (Мирон Федоров) принял участие в рэп-баттле с американским рэпером Дизастером (Башир Ягами). Поединок на английском языке прошел в Лос-Анджелесе.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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17/11/2017

 

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Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после перехода власти к военным. Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете, расположенном в столице страны городе Хараре. Мугабе присутствует на этом мероприятии ежегодно, так как является ректором вуза.

 

 

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