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17/11/2017 17:16

Ушедшую с молотка самую дорогую в мире картину назвали подделкой

Ушедшую с молотка самую дорогую в мире картину назвали подделкой

Картина художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» может оказаться подделкой. Британское издание The Telegraph привело четыре аргумента, которые якобы ставят под сомнение подлинность творения.

В заметке указывается, что полотно было создано около 1500 года, когда 48-летний Да Винчи активно исследовал оптические иллюзии и преломление света. Однако хрустальный шар в руке Иисуса Христа на картине изображен нереалистично, поскольку объекты за фигурой не инвертированы.

Второй аргумент — Христос на полотне расположен строго анфас, хотя другим работам Да Винчи присуща динамика, и персонажи его картин, как правило, изображены в сложных позах. «Спаситель мира» больше напоминает икону.

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08:04 — 5 июля 2016
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Еще одно обстоятельство, вызывавшее сомнение у авторов статьи, заключается в неясной истории картины, имеющей несколько вариаций. Согласно одной из них картина находилась в коллекции короля Карла II, затем принадлежала сыну герцога Букингемского. После этого она периодически пропадала и вновь появлялась на аукционах.

Четвертая причина относится к реставрации — картину восстанавливали и, предположительно, дополняли так часто, что в ней могло не остаться практически ничего от кисти Да Винчи.

«Спаситель мира» ушел с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов 16 ноября. Изначальная цена лота составляла 100 миллионов. Сумма сделки оказалась рекордной для выставленного на аукцион произведения искусства.

В октябре сообщалось, что писатель Уолтер Айзексон объяснил необычные свойства шара в руке Христа на полотне Да Винчи. По его словам, художник мог передать таким образом чудотворные качества Христа или просто решил, что реалистичное изображение предмета будет отвлекать внимание.

Предыстория:&В В Нью-Йорке продали самую дорогую картину в мире

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян

17/11/2017

 

Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян

 

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