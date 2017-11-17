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17/11/2017 17:48

Горилла и волк величиной с дом разрушили Чикаго в трейлере «Рэмпейдж»

Горилла и волк величиной с дом разрушили Чикаго в трейлере «Рэмпейдж»

В сети появился первый трейлер фантастического боевика «Рэмпейдж». Проморолик опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Он сыграл приматолога Дэвиса Окойи, изучающего гориллу Джорджа. По сюжету, вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает обезьяну в огромного монстра. Жертвами эксперимента также становятся лесной волк и крокодил. Гигантские животные оказываются в Чикаго и разрушают город.

Режиссером выступил Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»). Российская премьера картины запланирована на 19 апреля 2018 года.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян

17/11/2017

 

Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян

 

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что будет бояться сдавать допинг-пробы из-за отстранений российских спортсменов. По его словам, спортсмены опасаются того, что на их допинг-пробах появятся царапины, из-за чего их могут наказать, даже если они не сдавали положительных...

 

 

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