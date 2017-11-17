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без политики
17/11/2017 19:16

Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники

Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники

Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) предупредило о повышенной вероятности терактов в Европе и США в рождественские и новогодние каникулы. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в период с 20 декабря 2017 года по 20 января 2018 года в странах Европы и США возможна повышенная вероятность совершения террористических актов в крупных городах», — говорится в сообщении. В связи с этим туроператоров призвали информировать клиентов о возможном наличии угрозы. Туристам рекомендовано учитывать вероятные риски.

Ранее 17 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян встречать Новый год на родине, потому что в Европе сейчас «время неспокойное». Он отметил, что в стране очень много красивых мест, и позвал туристов в республику. «Красоту нашей страны нужно видеть и познавать своими глазами. Развивая внутренний туризм, мы даем рост духовной культуре общества», — подчеркнул он.

20 сентября немецкие спецслужбы рапортовали о предотвращении в стране 12 или 13 террористических актов. «Каждый день и каждую неделю появляются новые предупреждения о терактах, их нужно оценивать», — сказал глава немецкого МВД Томас де Мезьер.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян

17/11/2017

 

Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян

 

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что будет бояться сдавать допинг-пробы из-за отстранений российских спортсменов. По его словам, спортсмены опасаются того, что на их допинг-пробах появятся царапины, из-за чего их могут наказать, даже если они не сдавали положительных...

 

 

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