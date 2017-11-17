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в мире
17/11/2017 05:48

Умер «босс боссов» сицилийской мафии

Умер «босс боссов» сицилийской мафии

Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Как отмечает издание, последние пять дней Риина находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий.

Риина получил прозвище Коротышка из-за небольшого роста, его также называли «боссом боссов».

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Умер «босс боссов» сицилийской мафии

17/11/2017

 

Умер «босс боссов» сицилийской мафии

 

Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Последние пять дней он находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий. Риину называли «боссом боссов».

 

 

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