Умер «босс боссов» сицилийской мафии

Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Как отмечает издание, последние пять дней Риина находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий.

Риина получил прозвище Коротышка из-за небольшого роста, его также называли «боссом боссов».