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17/11/2017
Умер «босс боссов» сицилийской мафии
Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Последние пять дней он находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий. Риину называли «боссом боссов».
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