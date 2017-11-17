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в мире
17/11/2017 06:16

Сирийская армия начала штурм последнего оплота «Исламского государства»

Сирийская армия начала штурм последнего оплота «Исламского государства»

Правительственные войска Сирии вместе с союзниками начали штурм города Абу-Камаль, последнего оплота «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Отмечается, что сирийские отряды сумели закрепиться на юго-западных окраинах. «Боевики ИГ, засевшие в глубине города, атакуют передовые отряды с помощью ПТУР [противотанковая управляемая ракета ]с расстояния в 1-3 километра и смертниками на автомобилях, начиненных взрывчаткой», — пишут авторы Telegram-канала.

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Накануне, 16 ноября, сообщалось, что террористам во время боев за Абу-Камаль удалось уничтожить танк Т-90 сирийской армии. Джихадисты утверждают, что в результате подрыва у боевой машины оторвало башню, что, возможно, подобное произошло впервые.

Началу штурма Абу-Камаля предшествовали многодневный артиллерийский обстрел и бомбежка позиций ИГ российскими Военно-космическими силами (ВКС).

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще не начинался.

Абу-Камаль считается последним крупным оплотом ИГ в Сирии.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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