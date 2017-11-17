Сирийская армия начала штурм последнего оплота «Исламского государства»

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17/11/2017
Швейцарцы сделали часы для поклонников торпедной войны
Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в Женеве в январе 2018 года. Они выдержаны в классическом морском стиле, присущем бренду, известному с XIX века как производитель корабельных...
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