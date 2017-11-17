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17/11/2017 06:48

Во Франции задержаны 35 членов «русской мафии»

Во Франции задержаны 35 членов «русской мафии»

Полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью провели в Париже и пригородах спецоперацию по задержанию членов преступного сообщества, созданного выходцами из бывшего СССР. Об этом сообщает BFMTV.

Французские спецслужбы «вели» подозреваемых более двух лет. Как указывается в сообщении, следствие шло при содействии посольства Грузии во Франции, Интерпола и Европола. В итоге в руках сотрудников спецслужб оказались «35 человек, в том числе восемь женщин», в основном грузины, которые участвовали в «грабежах, вымогательствах, торговле людьми».

Во время обысков полицейские изъяли 70 тысяч евро наличными, несколько пистолетов и автомобили. Следователям также удалось также раскрыть схему отмывания денег, которую использовали злоумышленники: в ней была задействована строительная компания.

Кроме французской столицы и предместий операция также проводилась на юге Италии, в Калабрии. «Они [подозреваемые] очень мобильны и имеют квартиры не только в Париже, но также в Италии, Испании и Португалии», — пояснил источник телеканала.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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