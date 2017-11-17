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17/11/2017 07:16

В Белом доме рассказали об истинном отношении Трампа к Путину

В Белом доме рассказали об истинном отношении Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп считает, что ему нужно работать совместно с российским лидером Владимиром Путиным по важнейшим вопросам. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

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«Президент не намерен ввязываться в бесконечные споры с Владимиром Путиным», — пояснила она.

По словам Сандерс, Трамп уверен, что у стран есть сферы сотрудничества. «В особенности это касается Сирии и Северной Кореи, а также других больших глобальных вопросов», — сообщила она, добавив, что глава государства продолжает искать способы сотрудничества с Россией, которые «помогут Америке».

Трамп также сказал, что на его взгляд, Путин поверил тому, что он ему сказал. «Он не собирается ходить вокруг до около с мировым лидером, с которым ему нужно работать, с которым он хочет работать над большими и серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас», — добавила она.

На полях саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп несколько раз пересекались и беседовали «на ногах». По итогам этих встреч лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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