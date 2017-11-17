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17/11/2017 08:48

Госпдеп назвал места будущих терактов в Европе

Госпдеп назвал места будущих терактов в Европе

Государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, собирающихся посетить на новогодние праздники европейские страны. Документ доступен на сайте ведомства.

«Экстремисты продолжают фокусироваться на туристических объектах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах и местных органах власти. Кроме того, отели, клубы, рестораны, места отправления культа и проведения массовых мероприятий, парки, учебные заведения, аэропорты и другие уязвимые места остаются приоритетными целями для возможных атак», — указано в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что террористы практикуют разнообразные методы нападения: с использование огнестрельного и холодного оружия, взрывчатки, автомобилей.

27 сентября директор Национального контртеррористического центра (НКТЦ) США Николас Расмуссен заявил, что самолеты и аэропорты остаются главной мишенью террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Они (террористы — прим. «Ленты.ру») осознают, какой экономический ущерб может быть нанесен даже в том случае, если попытки уничтожить самолет или организовать теракт в аэропорту будут безуспешными, не говоря уже о числе жертв и том внимании, которое уделяют подобным терактам средства массовой информации», — заявил чиновник.


 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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