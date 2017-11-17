Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции ради поездки в Россию Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции ради поездки... Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии Американцы устроят слежку за модниками Американцы устроят слежку за модниками В воздушное пространство над США вторгся неопознанный самолет В воздушное пространство над США вторгся неопознанный...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
17/11/2017 10:16

Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ

Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в финансировании террористической группировки «Исламское государство» ( ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Sabah.

«[Их] борьба с ИГ — лишь одно название. Что они сделали? Заплатили ИГ кучу долларов», — констатировал турецкий лидер. Он также добавил, что Турция прекрасно видит детали сценария, который Вашингтон пытается разыграть в регионе. «Это не союзнические отношения, это что-то другое», — посетовал Эрдоган.

Материалы по теме
00:02 — 21 октября
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»

14 ноября сообщалось, что сотни боевиков ИГ смогли беспрепятственно выйти из сирийской Ракки, благодаря договоренности, достигнутой со штурмовавшими город отрядами Демократических сил Сирии (ДСС). Операция по эвакуации террористов проводилась с ведома США и Великобритании.

Как уточняет BBC News, западные офицеры присутствовали на переговорах о выходе боевиков из Ракки, хотя и не принимали «активного участия» в обсуждениях. Информацию о тайной эвакуации боевиков подтвердил пресс-секретарь возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон: «Мы не хотели, чтобы кто-то уходил, (...) но решение принимали сирийцы».

Позже Диллон уточнил, что около 300 террористов покинули район вместе с 3,5 тысячами мирных жителей. Военный пояснил, что при выходе из города каждый эвакуируемый проверялся с помощью металлоискателей и заносился в базу биометрических данных и отпечатков пальцев.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии

Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обвинил Иран в акте «прямой военной агрессии» из-за поставок ракет мятежникам в Йемене. Об этом Мухаммед бин Салман заявил во время...
 

Трампа заподозрили в неумении читать

Трампа заподозрили в неумении читать

Сторонники конспирологических теорий в очередной раз заподозрили президента США Дональда Трампа в неумении читать. По их мнению, повод для подобных умозаключений хозяин Белого дома предоставил...
 

Британия определилась со временем выхода из ЕС

Британия определилась со временем выхода из ЕС

Британское правительство на законодательном уровне оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Об этом говорится в заявлении министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса. По его...
 

Раскрыто имя помогавшей американским политикам «племянницы Путина»

Раскрыто имя помогавшей американским политикам «племянницы Путина»

Американским следователям удалось установить имя женщины, выдававшей себя за племянницу российского президента Владимира Путина и пытавшейся помочь политикам из США во время избирательной...
 

Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот террористической организации «Исламское государство» в стране. Как сообщил агентству РИА Новости полевой командир армии САР, речь идет...
 

Бронетехника окружила столицу Зимбабве

Бронетехника окружила столицу Зимбабве

По направлению к зимбабвийской столице Хараре движется бронетехника. По сообщениям очевидцев, боевые машины перекрыли несколько автомагистралей, ведущих в город. Кроме того, по некоторым...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/11/2017 ::

 

 

Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников     Умер актер из «Трех мушкетеров» Умер актер из «Трех мушкетеров»     Отказавшийся играть за 100 рублей Павлюченко ушел из «Арарата» Отказавшийся играть за 100 рублей Павлюченко ушел из «Арарата»
последняя новость  
 

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 