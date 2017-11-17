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17/11/2017 12:00

Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие

Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие

Боевики исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» напали на базу сирийской армии в Восточной Гуте, одной из зон деэскалации в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Dicrectorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

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14:52 — 6 октября 2015
Сирийский экспресс
Кто подставил плечо Башару Асаду

Исламистам достались автоматы Калашникова, несколько реактивных огнеметов «Шмель» и патроны к крупнокалиберным пулеметам. Все это оружие было поставлено Дамаску Россией в рамках поддержки борьбы с терроризмом.

Помимо стрелкового оружия Сирии поставляется и бронетехника, в частности танки Т-90. Несколько этих машин сирийцы потеряли уничтоженными, другие были захвачены боевиками.

Россия перебрасывает военные грузы в Сирию на кораблях ВМФ. Российский посол в этой стране Александр Кинщак отмечал, что часть поставок Дамаску осуществляется безвозмездно, либо на льготных условиях.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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