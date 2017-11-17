Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие

Боевики исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» напали на базу сирийской армии в Восточной Гуте, одной из зон деэскалации в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Dicrectorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

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Исламистам достались автоматы Калашникова, несколько реактивных огнеметов «Шмель» и патроны к крупнокалиберным пулеметам. Все это оружие было поставлено Дамаску Россией в рамках поддержки борьбы с терроризмом.

Помимо стрелкового оружия Сирии поставляется и бронетехника, в частности танки Т-90. Несколько этих машин сирийцы потеряли уничтоженными, другие были захвачены боевиками.

Россия перебрасывает военные грузы в Сирию на кораблях ВМФ. Российский посол в этой стране Александр Кинщак отмечал, что часть поставок Дамаску осуществляется безвозмездно, либо на льготных условиях.