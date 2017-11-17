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в мире
17/11/2017 12:16

В НАТО сделали Эрдогана врагом турецких солдат

В НАТО сделали Эрдогана врагом турецких солдат

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк оказались включены в список врагов во время учений НАТО, проходивших в Норвегии. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Об инциденте рассказал сам Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

«Они поставили что-то вроде стенда с именами врагов, среди которых оказались Ататюрк и я. Это была тренировка в рамках НАТО, там присутствовали 40 наших военнослужащих. Узнав об этом, мы решили их отозвать», — заявил турецкий лидер.

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Он также посетовал, что такие инциденты происходят время от времени в разных странах, однако не уточнил, в каких именно.

Ранее 17 ноября Эрдоган обвинил США в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Он также добавил, что Вашингтон ведет себя неподобающим для союзника образом.

Отношения Анкары с участниками Североатлантического альянса осложнились после того, как Турция объявила о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400. 13 сентября Эрдоган раскритиковал Вашингтон за реакцию на это решение. «Некоторые были вне себя от злости от контракта, который Турция и Россия заключили на поставку систем С-400. А что мы должны были делать? Турция принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности», — сказал он.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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