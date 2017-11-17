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17/11/2017 14:00

Штурм последнего оплота «Исламского государства» попал на видео

Штурм последнего оплота «Исламского государства» попал на видео

Подразделения сирийской правительственной армии начали наступление на город Абу-Камаль — последний крупный населенный пункт на территории страны, подконтрольный боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Видео публикует Ruptly. В штурме города принимают участие инструкторы из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также бойцы движения «Хезболла».

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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