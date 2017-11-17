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в мире
17/11/2017 17:00

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после перехода власти к военным. Об этом сообщает Associated Press.

Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете, расположенном в столице страны городе Хараре. Мугабе присутствует на этом мероприятии ежегодно, так как является ректором вуза.

На этот раз он не выступал с речью, а только объявил об открытии церемонии. Как отмечает агентство, пришедшие на мероприятие радостно встречали президента.

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16 ноября стало известно, что Мугабе отказывается сложить с себя полномочия, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».

Мугабе не появлялся на публике с 15 ноября, когда военные объявили об установлении контроля над государственными каналами. Президент ЮАР Джейкоб Зума также утверждал, что зимбабвийский лидер находится под домашним арестом.

Мугабе бесменно руководит страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

17/11/2017

 

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

 

Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после перехода власти к военным. Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете, расположенном в столице страны городе Хараре. Мугабе присутствует на этом мероприятии ежегодно, так как является ректором вуза.

 

 

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