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в мире
17/11/2017 17:32

Рассекречены дополнительные документы об убийстве Кеннеди

Рассекречены дополнительные документы об убийстве Кеннеди

Сотрудники Национальных архивов США опубликовали еще 10744 документа ФБР по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в ноябре 1963 года, сообщает WBay. Содержание документов не уточняется.

Отмечается, что свыше 8,3 тысячи записей были обнародованы полностью, еще 2,4 тысячи — с изъятием. 144 документа опубликованы впервые.

Это уже пятая по счету публикация документов. Ранее сотрудники Национальных архивов обнародовали в общей сложности более 20,5 тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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